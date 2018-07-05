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Почтовая служба США заплатит $3,5 млн из-за ошибки на марке со статуей Свободы

Общество
5 июля, 15:21 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Александр Пахомов

Скульптор копии статуи Свободы в Лас-Вегасе заявил, что Почтовая служба нарушила его авторские права, и потребовал денежную компенсацию

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ВАШИНГТОН, 5 июля. /Корр. ТАСС Александр Пахомов/. За выпуск марки с изображением статуи Свободы Почтовая служба США заплатит $3,5 млн скульптору Роберту Дэвидсону. Об этом сообщил журнал Fortune, отметивший, что, согласно решению судьи Эрика Бруггинка, федеральное ведомство должно выплатить данную сумму до 27 июля.

В 2010 году Почтовая служба США выпустила марку с изображением уменьшенной копии статуи Свободы без разрешения автора. Представители ведомства потом признали, что выбирали фотографию для марки в интернете и не обратили внимания на то, что это не оригинальная статуя, которая находится на острове Либерти в бухте Нью-Йорка, а копия, изготовленная Дэвидсоном, находящаяся возле казино "Нью-Йорк" в Лас-Вегасе.

Скульптор заявил, что Почтовая служба нарушила его авторские права, и потребовал денежную компенсацию. Ему отказали, но изымать марки из оборота не стали. В общей сложности было продано почти 5 млрд почтовых миниатюр.

Как отметил в апреле 2011 года официальный представитель Почтовой службы Рой Беттс, "нам нравится дизайн марки, и мы бы выбрали эту фотографию и во второй раз". В то же время он признал, что руководство сожалеет о допущенной ошибке и "анализирует ситуацию, чтобы исключить подобные недоразумения в будущем". Единственное, что тогда сделало ведомство - изменило описание марки на своем сайте. Было указано, что на знаке почтовой оплаты "крупным планом отображена копия статуи Свободы, установленная возле казино "Нью-Йорк" в Лас-Вегасе".

В 2013 году Дэвидсон обратился в суд. Как подчеркнул в своем постановлении Бруггинк, "при сравнении черт лиц двух статуй заметно, вне всяких сомнений, что они отличаются". "Статуя, созданная Дэвидсоном - результат творческой работы, на которую распространяются нормы авторского права", - добавил он.

 

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