Сотрудники нацпарка "Берингия" демонтируют памятные знаки на мысе Дежнева на Чукотке

ТАСС, 5 июля. Сотрудники национального парка "Берингия" на Чукотке 10 июля демонтируют установленные путешественником Валентином Ефремовым памятные знаки на мысе Дежнева, входящего в состав особо охраняемой природной территории. Сейчас сотрудники парка ждут от путешественника ответа на предписание, сообщили корреспондент ТАСС в четверг в пресс-службе нацпарка.

"В отношении путешественника был составлен протокол об административном правонарушении. Валентину Ефремову выслано предписание демонтировать и вывезти с территории национального парка установленные им знаки в срок до 10 июля. В случае если Ефремов предписание не выполнит, знаки будут изъяты и демонтированы сотрудниками специальной государственной инспекции парка", - рассказали в нацпарке.

Сам Ефремов не намерен убирать самолично установленные памятные знаки с самой восточной точки Евразии - мыса Дежнева. Их судьбу будут решать уже другие структуры, а свою миссию путешественник считает выполненной.

"Я получил благословение от патриарха на установку памятных знаков - колокола, треноги и якоря, поэтому моя миссия по прославлению русских первопроходцев выполнена. Разбирать мемориал я не намерен, пусть его судьбу решают другие структуры. Могу только сказать, что мне непонятна позиция сотрудников нацпарка, которые сразу начали мне запрещать установку памятных знаков. Знать историю своей страны, помнить ее - задача всех, в том числе сотрудников национального парка", - рассказал Ефремов.

Установка знаков проходила в рамках экспедиции "Россия от запада до востока", стартовавшей из Калининграда полтора года назад. Колокол и якорь были отлиты в Нижнем Новгороде, где располагается Клуб путешественников, которым руководит Ефремов. Цель экспедиции - увековечить память русских первопроходцев, открывших пролив между Азией и Америкой в XV веке. При этом знаки просто укреплены камнями и никаких специальных работ по их установке не производилось.

Мыс Дежнева - крайняя восточная точка Евразии - находится в границах национального парка. Для посещения территории требуется специальное разрешение, а ведение какой-либо хозяйственной деятельности должно согласовываться с Минприроды России. Там же располагается объект культурного наследия "Многослойное поселение Наукан", возникновение которого датируется учеными XI-XII веками, это место является священным для эскимосов, которые покинули Наукан только в 1958 году. Расположенный на Чукотке национальный парк "Берингия" площадью более 1,8 млн га является самой восточной природоохранной территорией России.