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Власти компенсируют съем жилья пациентам из НАО, проходящим гемодиализ в Архангельске

Общество
5 июля, 11:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

В настоящее время в Ненецком автономном округе отсутствует возможность проведения процедуры гемодиализа

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Правительство Ненецкого автономного округа будет компенсировать расходы на аренду жилья пациентам из НАО, которые вынуждены получать медицинскую помощь методом гемодиализа в Архангельской области. Как сообщила пресс-служба окружного правительства, данная мера господдержки связана с отсутствием возможности проводить гемодиализ в регионе.

"Дополнительная мера господдержки предусмотрена для жителей Ненецкого автономного округа, которые получают специализированную медицинскую помощь методом гемодиализа в Архангельской области", - говорится в сообщении.

Окружное правительство будет компенсировать расходы пациентов на съем жилья в Архангельской области на весь период лечения, но не более 15 тыс. рублей в месяц для каждого пациента.

По данным департамента здравоохранения, труда и социальной защиты НАО, на данный момент процедуру гемодиализа получают три жителя округа, двое в Архангельске и один в Северодвинске.

Гемодиализ - процедура очищения крови через полупроницаемую пористую мембрану с помощью аппарата "искусственная почка". Гемодиализ используется при лечении заболеваний почек - острой и хронической почечной недостаточности. Аппарат берет на себя функции неработающих почек, что позволяет продлить жизнь таких больных вплоть до 15-25 лет.

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