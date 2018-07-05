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Кремль не комментирует сообщения о званиях Героя России для Кириенко и Борисова

Общество
5 июля, 10:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Такую информацию ранее распространила газета "Коммерсантъ"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. В Кремле не комментируют сообщения СМИ о том, что Владимир Путин присвоил первому замглавы администрации президента РФ Сергею Кириенко и вице-премьеру Юрию Борисову звания Героя России. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Я не комментирую это сообщение", - сказал он, отвечая на просьбу подтвердить или опровергнуть информацию о присвоении почетных званий.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Путин закрытым указом присвоил звания Героя России Кириенко и Борисову. По данным издания, также высокие награды получили несколько сотрудников Росатома.

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Персоны
Борисов, Юрий Иванович Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович Кириенко, Сергей Владиленович
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