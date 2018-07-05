Кампания ЕГЭ-2018 в Ингушетии прошла без сбоев и нарушений

МАГАС, 5 июля. /ТАСС/. Экзаменационная кампания ЕГЭ-2018 в Ингушетии прошла успешно, без сбоев и нарушений. Всего в текущем году с 28 мая по 2 июля госэкзамены сдали около 2,5 тысячи школьников, сообщила в четверг пресс-служба регионального министерства образования и науки.

"В целом экзаменационная кампания ЕГЭ-2018 в регионе прошла успешно, без сбоев и нарушений. Все аудитории пунктов сдачи экзаменов были оснащены металлодетекторами и камерами видеонаблюдения с функцией передачи звука и картинки в режиме онлайн в ситуационно-информационный центр Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. За ходом проведения экзаменов наблюдали представители Рособрнадзора, федеральные и региональные общественные наблюдатели", - передала пресс-служба слова министра образования республики Юсупа Костоева.

Как сообщается, в основной период сдачи ЕГЭ экзаменовались около 2,5 тыс. ингушских школьников.

"В текущем году с 28 мая по 2 июля единый госэкзамен сдали около 2,5 тыс. выпускников, из них не прошли итоговую аттестацию 5,4% школьников, они могут пересдать русский язык и математику в дополнительный период с 4 по 15 сентября", - говорится в сообщении.