Глава Сибирского регцентра МЧС предложил меры по снижению опасностей ЧС

ТАСС, 5 июля. Начальник Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС РФ Сергей Диденко выступил с докладом о снижении опасностей бедствий на конференции спасателей, проходящей под эгидой ООН в Улан-Баторе. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе центра.

"Управление рисками бедствий мы рассматриваем как наиболее перспективный путь совершенствования и интеграции всех направлений деятельности по защите населения, территорий и объектов экономики от всевозможных видов катастроф. К достижению поставленных целей по снижению риска бедствий кроме внедрения современных технологий, привлекаются широкие слои населения и неправительственные организации, которые также влияют на процесс предупреждения", - цитируют в ведомстве доклад Диденко, который он представил на конференции. Диденко рассказал о внедрении в РФ комплекса "Безопасный город", разработке национальных стандартов и организационно-правовой базы и развитии Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС).

"Кроме того, МЧС России предлагает уделить особое внимание обмену оперативной информации о чрезвычайных ситуациях и угрозе их возникновения между государствами в постоянном режиме. Для этого необходимо сформировать глобальную сеть центров управления в кризисных ситуациях", - добавили в пресс-службе. "Такая сеть позволит значительно повысить качество и оперативность принимаемых решений по оказанию международной помощи, а, следовательно, и ее эффективность. Преимущество инициативы заключается в том, что она не требует значительных финансовых затрат, а подразумевает только некоторое изменения порядка работы существующих структур и дополнительную подготовку персонала", - считает Диденко.

В совещании принимали участие представители спасательных ведомств из 29 стран Азии.