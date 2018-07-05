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Рособрнадзор: школы смогут получать задания ЕГЭ по интернету

Общество
5 июля, 13:30 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 5, июля. /ТАСС

По словам главы ведомства, технологии процедуры проведения ЕГЭ с каждым годом совершенствуются

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СОЧИ, 5 июля. /ТАСС/. Задания единого государственного экзамена по желанию региона будут передаваться в школы не на дисках, а через интернет. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов в четверг на Всероссийском совещании региональных министров образования в Сочи.

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"Ежегодно мы совершенствуем технологии процедуры проведения ЕГЭ, и в следующем году мы продолжим работу в данном направлении. Мы разрабатываем модель передачи экзаменационных материалов по сети интернет. Данная технология будет в ограниченном масштабе на выбор региона наряду с уже действующей технологией печати с дисков. В регионах, которые выберут технологию передачи по сети, мы планируем реализовать технологию сканирования экзаменационных материалов в аудиториях", - сказал Кравцов.

Основной этап ЕГЭ-2018 года проходил с 28 мая по 2 июля. В нем приняли участие свыше 730 тыс. человек.

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