Нарышкин: преодолеть травмы Гражданской войны возможно лишь усилиями общества и ученых

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Столетие начала Гражданской войны (1918-1922) должно стать стимулом к объективной оценке событий тех лет, сказал в четверг председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин.

"Я глубоко убежден, что Гражданская война - это худшее, что может случиться со страной и обществом. Последствия гражданских войн изживаются десятилетиями. Преодоление тяжелых травм, нанесенных Гражданской войной, возможно лишь совместными усилиями общества и профессиональных ученых, и сегодня нам особенно важно подойти к этой теме взвешенно и компетентно", - сказал он в ходе общего собрания РИО.

Нарышкин также отметил, что нередко последствия гражданских войн - как, например, в США - проявляются даже спустя столетия. "По-прежнему дает о себе знать кровопролитная гражданская война в Соединенных Штатах, где до сих пор сносят памятники генералам Юга", - подчеркнул Нарышкин.

В свою очередь министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский отметил, что каждая сторона в Гражданской войне имела свои представления о справедливости, и призвал не занимать одну позицию при их изучении.

"У каждой стороны в той войне были свои представления о справедливости, правде и будущем России. Везде были герои и подлецы, идеалисты и карьеристы... Обращаясь к той эпохе, мы должны быть чуткими к противоречиям и не становиться безапелляционно ни на одну из сторон", - подчеркнул Мединский.

С ним согласился директор Института российской истории РАН Юрий Петров, который отметил тенденцию к попыткам восхваления белогвардейского движения. "Наметилась тенденция к идеализации Белого движения, отношении к нему как единственной альтернативе советской политике. Это захватило не только литературу и художественный кинематограф, но и отчасти историографию. Но я считаю, что историки не должны вставать на одну из сторон, а сохранять нейтральную позицию", - сказал он.