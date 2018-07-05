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Госдума запретила МФЦ отказывать в приеме документов, которые уже были исправлены

Общество
5 июля, 12:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

В частности, законопроект конкретизирует процедуру обжалования решений и действий многофункционального центра

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в четверг в третьем, окончательном чтении законопроект, запрещающий многофункциональным центрам (МФЦ) требовать от граждан переделывать подаваемые документы, если их уже возвращали заявителю из-за недостатков оформления, но при этом не указали сразу все замечания. Проект закона был внесен в сентябре 2017 года вице-спикером Госдумы Ириной Яровой.

Согласно тексту документа, устанавливается, что органы, предоставляющие государственные или муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя документы и информацию, "отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги".

Кроме того, законопроект конкретизирует процедуру обжалования решений и действий МФЦ: в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению клиенту будут приноситься извинения за доставленные неудобства. Также заявителю предоставят информацию о порядке дальнейших действий, необходимых для получения услуги.

Как ранее поясняла журналистам автор инициативы Ирина Яровая, в случае принятия проекта не будет ситуаций, когда гражданин придет "в МФЦ или любое другое место оказания госуслуг с исправленными документами", а его отправят "переделывать что-то еще". По ее словам, требовать ранее не указанные документы при повторном обращении заявителя будет допустимо лишь в случаях, если будет изменено законодательство либо если будут выявлены ошибочные или противоправные действия работника МФЦ или органа, оказывающего госуслуги. При этом, подчеркивала депутат, возврат документов должен быть подтвержден актом руководителя МФЦ о факте привлечения сотрудника к ответственности за противоправное или ошибочное действие.

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Яровая, Ирина Анатольевна
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