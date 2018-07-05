Гурцкая просит Чайку защитить мать ребенка-инвалида, продававшую психотропы в Москве

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая вместе с рядом руководителей благотворительных организаций подписала ходатайство на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки в защиту матери ребенка-инвалида, продававшую в интернете психотропные вещества.

Ранее сообщалось, что московская полиция возбудила уголовное дело в отношении матери ребенка-инвалида, которая продавала психотропные вещества через интернет. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД, женщина в настоящее время, несмотря на тяжесть преступления, находится под подпиской о невыезде. По данным полиции, в результате проверки оперативной информации правоохранители задержали 38-летнюю жительницу столицы Екатерину Коннову. Она незаконно продала пять тюбиков с жидкостью, которая, согласно проведенному исследованию, содержит психотропное вещество - диазепам.

Гурцкая в беседе с ТАСС подчеркнула, что Коннова должна быть освобождена от уголовной ответственности, что предусмотрено уголовным кодексом РФ, и готова выступить в ее защиту в любом необходимом качестве или предоставить Конновой защитника на безвозмездной основе. "Я вместе с руководителями ряда благотворительных организаций подписала соответствующее ходатайство на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки в защиту Конновой", - заявила Гурцкая.

Общественница отметила, что очень рассчитывает на поддержку со стороны генпрокурора и уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. "Эта ситуация показывает, что есть очень серьезные проблемы, с которыми сталкиваются родители тяжело больных детей, вынужденные ради спасения и облегчения жизни детей идти на действия, которые вступают в противоречие с какими-то нормами законодательства", - сказала она.