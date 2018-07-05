Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 63.23
€ 73.71
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Росмолодежь будет мониторить информацию в интернете, склоняющую детей к суициду

Общество
5 июля, 12:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Агентство получило такие полномочия в соответствии с постановлением правительства

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) будет мониторить распространение в интернете информации, склоняющей детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и здоровью.

Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации.

"Дополнить [положение о Федеральном агентстве по делам молодежи] подпунктом... следующего содержания: [Росмолодежь] осуществляет мониторинг распространения в информационно-телекоммуникационных сетях, включая информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", информации, склоняющей или иным способом побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью", - говорится в постановлении правительства.

Также в положение о Росмолодежи вносится ряд других изменений, в том числе, в связи с тем, что это ведомство в новой структуре правительства подчиняется напрямую кабмину (ранее Росмолодежь находилась в ведении Минобрнауки).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Регулирование интернета в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль не комментирует сообщения о званиях Героя России для Кириенко и Борисова
2
Полиция Британии связала инцидент в Эймсбери с последствиями нападения в Солсбери
3
Россия приостанавливает выдачу виз литовским участникам проекта "Миссия Сибирь"
4
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
5
"Независимый топливный союз" назвал клеветой заявления ФАР о недоливе бензина на АЗС
6
Архитекторы из Франции включили "Маяковскую" в список самых красивых станций метро Москвы
7
Капитаны крупнейшего пароходства рассказали об особенностях морского дела
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости