Росмолодежь будет мониторить информацию в интернете, склоняющую детей к суициду

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) будет мониторить распространение в интернете информации, склоняющей детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и здоровью.

Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации.

"Дополнить [положение о Федеральном агентстве по делам молодежи] подпунктом... следующего содержания: [Росмолодежь] осуществляет мониторинг распространения в информационно-телекоммуникационных сетях, включая информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", информации, склоняющей или иным способом побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью", - говорится в постановлении правительства.

Также в положение о Росмолодежи вносится ряд других изменений, в том числе, в связи с тем, что это ведомство в новой структуре правительства подчиняется напрямую кабмину (ранее Росмолодежь находилась в ведении Минобрнауки).