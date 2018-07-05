Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 63.23
€ 73.71
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 5,7 тыс. медучреждений РФ за год перешли на выдачу электронных больничных листов

Общество
5 июля, 12:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

С 1 июля 2017 года лист нетрудоспособности можно оформить в электронном формате, поставить электронную подпись и переслать документ работодателю

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Свыше 5,7 тысяч медицинских учреждений России за год перешли на выдачу пациентам электронных больничных листов, что составляет 48% от всех медицинских организаций в стране. Об этом сообщила в четверг ТАСС руководитель департамента обеспечения страховых выплат Фонда социального страхования Татьяна Лотоцкая.

"На данный момент выдают электронные больничные листы 5 тыс. 757 медицинских организаций по всей России. Со дня внедрения электронного больничного листа на территории России прошел один год, выдано уже более 1 млн 631 тыс. 265 электронных бюллетеней", - сказала она, напомнив, что система перевода листов нетрудоспособности в электронный вид заработала с 1 июля 2017 года.

Согласно закону, по желанию пациента медицинская организация может оформить листок нетрудоспособности в электронном формате в специальной автоматизированной системе, поставить электронную подпись и сразу переслать документ как работодателю, так и в фонд социального страхования. "Если изначально немногие медицинские организации присоединялись к проекту, то сейчас, опробовав процедуру, медицинские учреждения масштабируют этот процесс и закупают больше цифровых подписей", - продолжила Лотоцкая.

В этой связи она напомнила, что лидерами по количеству выданных "электронных больничных" является Белгородская (172 289 листов), Липецкая (95 952 листов) и Кемеровская (88 927 листов) области. В соотношении с бумажными больничными по количеству выданных электронных листов лидируют Мордовия (52,83%), Белгородская область (48,73%), Липецкая область (42,60%) и Чечня (32,85%).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль не комментирует сообщения о званиях Героя России для Кириенко и Борисова
2
Полиция Британии связала инцидент в Эймсбери с последствиями нападения в Солсбери
3
Россия приостанавливает выдачу виз литовским участникам проекта "Миссия Сибирь"
4
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
5
"Независимый топливный союз" назвал клеветой заявления ФАР о недоливе бензина на АЗС
6
Архитекторы из Франции включили "Маяковскую" в список самых красивых станций метро Москвы
7
Капитаны крупнейшего пароходства рассказали об особенностях морского дела
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости