Более 5,7 тыс. медучреждений РФ за год перешли на выдачу электронных больничных листов

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Свыше 5,7 тысяч медицинских учреждений России за год перешли на выдачу пациентам электронных больничных листов, что составляет 48% от всех медицинских организаций в стране. Об этом сообщила в четверг ТАСС руководитель департамента обеспечения страховых выплат Фонда социального страхования Татьяна Лотоцкая.

"На данный момент выдают электронные больничные листы 5 тыс. 757 медицинских организаций по всей России. Со дня внедрения электронного больничного листа на территории России прошел один год, выдано уже более 1 млн 631 тыс. 265 электронных бюллетеней", - сказала она, напомнив, что система перевода листов нетрудоспособности в электронный вид заработала с 1 июля 2017 года.

Согласно закону, по желанию пациента медицинская организация может оформить листок нетрудоспособности в электронном формате в специальной автоматизированной системе, поставить электронную подпись и сразу переслать документ как работодателю, так и в фонд социального страхования. "Если изначально немногие медицинские организации присоединялись к проекту, то сейчас, опробовав процедуру, медицинские учреждения масштабируют этот процесс и закупают больше цифровых подписей", - продолжила Лотоцкая.

В этой связи она напомнила, что лидерами по количеству выданных "электронных больничных" является Белгородская (172 289 листов), Липецкая (95 952 листов) и Кемеровская (88 927 листов) области. В соотношении с бумажными больничными по количеству выданных электронных листов лидируют Мордовия (52,83%), Белгородская область (48,73%), Липецкая область (42,60%) и Чечня (32,85%).