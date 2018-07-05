Минпросвещения покинет свое здание на Тверской улице

СОЧИ, 5 июля. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ переедет из своего здания на Тверской улице, предоставив его Министерству науки и высшего образования. Об этом сообщил в четверг ТАСС пресс-секретарь главы Минпросвещения Ольги Васильевой Андрей Емельянов.

"В этом нет секрета. В положении о Министерстве науки и высшего образования говорится о том, что оно займет здание по нашему нынешнему адресу - на Тверской улице, 11. Где мы будем располагаться, мы также узнаем тогда, когда выйдет официальное положение о нашем ведомстве", - сказал Емельянов.

Шестиэтажное здание на Тверской улице было возведено в 1949 году. Автором проекта дома в стиле "сталинского ампира" стал архитектор Виктор Семенович Андреев. После окончания строительства здание на Тверской, 11 занял Госкомитет Совета министров СССР по науке и технике. В последующие годы здесь традиционно размещались министерства, курирующие сферы образования и науки.

Как сообщил ТАСС информированный источник в образовательных кругах, для Минпросвещения уже подобрано одно из-из зданий близ метро Полянка в Москве.