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МЧС предупредило о грозе в Подмосковье в течение дня

Общество
5 июля, 13:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Как ожидается, гроза может длиться до 19:00 мск

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Московской области распространило предупреждение о грозе в течение дня в четверг.

"По прогнозу погоды Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 11:30 мск до 19:00 мск 5 июля местами в Московской области (преимущественно в северных и восточных районах) ожидается гроза, порывы ветра до 15 м/с", - сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС.

В главке советуют по возможности переждать грозу дома. На улице не следует укрываться под деревьями, купаться в водоемах или рыбачить.

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