Жители юга Сирии из подконтрольных боевикам районов жалуются на нехватку еды и воды

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Жители южной зоны деэскалации в Сирии сообщают о тяжелой гуманитарной ситуации в районах, контролируемых боевиками, не хватает еды и воды. Об этом сообщили в четверг журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон.

"Жители населенных пунктов южной зоны деэскалации сообщают о тяжелой гуманитарной ситуации в районах, контролируемых боевиками, из-за постоянной борьбы между действующими там формированиями за влияние и контроль над складами продовольствия. Местное население испытывает острый дефицит продовольствия, воды и медикаментов", - говорится в сообщении.

По информации военных, за сутки более 5 тыс. сирийцев покинули западную часть юго-западной зоны деэскалации, подконтрольную боевикам, по организованному при содействии Центра по примирению гуманитарному коридору вблизи населенного пункта Кафер-Шамс.

"Всего за неделю из данной зоны в районы, подконтрольные сирийскому правительству, вышло более 35 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большая часть беженцев уезжает к родственникам и знакомым. Для остальных в провинции Эс-Сувейда сирийскими властями при содействии Центра по примирению развернуты два лагеря беженцев - "Джебаб" и "Рсас", в которых организовано круглосуточное дежурство бригад скорой помощи, открыты медпункты и пункты раздачи горячего питания. Все беженцы обеспечиваются сирийскими властями продовольствием, бутилированной водой и предметами первой необходимости.