Дни Русского географического общества пройдут в московских парках летом

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Дни Русского географического общества (РГО) будут проведены в парках Москвы этим летом, во время них можно будет познакомиться с историей кочевых народов России, самоцветной полосе Урала и особенностях русской домовой резьбы. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе Русского географического общества.

"Дни РГО в рамках летней образовательной программы общества пройдут 7 июля - на ВДНХ, 28 июля - в ПКиО "Измайловский", 4 августа - в Саду культуры и отдыха им. Н. Э. Баумана и 18 августа - в Музее-заповеднике "Царицыно", - сказали в пресс-службе.

В субботу, 7 июля, на ВДНХ гостей праздника ждут познавательные лекции и мастер-классы. "Реконструктор и экскурсовод этнопарка "Кочевник" Сергей Хлыстов расскажет об истории кочевых народов и как они взаимодействовали с русичами, а также развеет мифы о татаро-монгольском иге, а директор Музея кочевой культуры Константин Куксин - о жизни одного из самых малоизученных народов планеты - тувинцах- тоджинцах или тоджаларах и их родственниках в Монголии - цаатанах", - рассказали в обществе.

По информации РГО, основатель виртуального музея резных наличников, путешественник Иван Хафизов расскажет о том, как создавался музей, об удивительных находках и открытиях, а на мастер-классе все желающие смогут раскрасить наличник по старинным образцам и узнать о региональных особенностях домовой резьбы.

"На мастер-классе "Урал - гора самоцветов" посетители узнают о самоцветной полосе России, которая расположена на юге Урала, и поучаствуют в настоящем минералогическом практикуме - определят свойства более 20 камней", - сообщили а пресс-службе.

Маленькие гости праздника смогут поучаствовать в игре "Природные зоны России: кто где живет", а более взрослые - сыграть в этнографические пятнашки, игры "Мемори", "Угадай животных" и "Адмирал: эпоха парусных сражений". Также на Дне РГО состоятся показы фильмов, снятых при поддержке Русского географического общества, все желающие смогут полюбоваться снимками диких животных, подводного мира, природных и культурных достопримечательностей России на фотовыставке финалистов конкурса "Самая красивая страна".