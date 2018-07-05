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Незаконное усыпление бездомных животных в Подмосковье будут наказывать штрафами

Общество
5 июля, 13:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Для юридических лиц сумма взысканий может достигать 50 тыс. рублей

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© Лев Федосеев/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Московская областная дума на заседании в четверг приняла в трех чтениях закон о введении штрафов за невыполнение муниципальных правил отлова и обращения с бездомными животными. Таким образом на большей части области незаконное усыпление безнадзорных животных стало наказуемым, передает корреспондент ТАСС с заседания.

Ранее сообщалось что отдельные недобросовестные компании по отлову животных, стремясь минимизировать затраты, сразу их убивают без передержки. Типовые муниципальные правила Московской области по обращению с бездомными животными, которые действуют на большинстве территории, позволяют усыплять безнадзорное животное только в том случае, если оно угрожает людям или неизлечимо больно. Также запрещается ловить животных в одном районе и выпускать в другом, формально исполняя договор.

Дополнительно к этому типовые муниципальные правила указывают, что компания по их отлову должна сделать прививки, чипировать, стерилизовать и отправить на передержку на установленное муниципалитетом число дней. Штраф за нарушение этих норм теперь составит для юридических лиц от 30 до 50 тыс. рублей.

Также появился штраф для должностных лиц, которые не исполняют установленные требования по отлову и содержанию безнадзорных животных, - от 10 до 15 тыс. рублей.

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