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Песков: в Кремле не проводят исследований о повышении внимания общества к реформам

Общество
5 июля, 13:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ отметил необходимость экспертов, которые делают такие выводы, приводить подтверждающие аргументы

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Кремль не проводит специальных исследований о возможности повышения внимания граждан к темам пенсионной реформы или НДС. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Нет, нету (таких исследований)", - ответил он на вопрос, проводятся ли Кремлем внутренние исследования и мониторинг настроений населения в связи с обсуждаемыми изменениями пенсионной и налоговой систем. Комментируя сообщения со ссылкой на представителей экспертного сообщества о том, что после окончания ЧМ-2018 возможно усиление внимания общества к этим темам, Песков заметил: "Это работа экспертов - делать такие выводы, пусть они делают такие выводы, их чем-то аргументируют, подтверждают и так далее".

16 июня правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. Они предусматривают постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. По прогнозу премьер-министра Дмитрия Медведева, благодаря реализации пенсионной реформы пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей.

3 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении с 1 января 2019 года НДС с 18% до 20%. Минфин, готовивший этот документ, подсчитал, что рост НДС будет приносить федеральному бюджету дополнительные 620 млрд рублей в год с 2019 года.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Медведев, Дмитрий Анатольевич
Страны
Россия
Темы
Пенсионная реформа
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