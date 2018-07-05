Сильные дожди в Приэльбрусье будут идти до 7 июля

НАЛЬЧИК, 5 июля. /ТАСС/. Сильные дожди, способные вызвать повышение уровня воды в реках и сход селей, продолжатся в Приэльбрусье до 7 июля включительно, сообщила ТАСС синоптик Кабардино-Балкарского гидрометцентра Екатерина Морозова.

"Штормовое предупреждение дано по 7 июля включительно - сильные дожди, которые могут провоцировать подъем уровня воды и сход селей... Подъем уровня воды возможет до неблагоприятных отметок", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что подъем уровня воды в реке Баксан, который привел к частичному повреждению дороги в Приэльбрусье, вызван сильными осадками, а не таянием ледников. "Для ледников еще рано, ледники будут таять в июле. В горах еще лежит снег, это дожди", - пояснила синоптик.

Ранее сообщалось, что в результате обильных осадков и подъема уровня реки Баксан произошло подтопление участков автодороги А-158 Прохладный - Баксан - Азау возле города Тырныауз на участке с 63 по 104 км. В результате подтопления прервано сообщение с тремя населенными пунктами Эльбрусского района с населением около 1,5 тыс. человек. В районе введен режим ЧС.