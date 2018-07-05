На поврежденной паводком дороге в Приэльбрусье открыли реверсивное движение

НАЛЬЧИК, 5 июля. /ТАСС/. Реверсивное движение открыто на автодороге в Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии, поврежденной в результате подъема уровня воды в реке Баксан, сообщили ТАСС в четверг пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"По состоянию на 13:00 открыто реверсивное движение", - сказал представитель ведомства.

Также, по информации ведомства, восстановлено электроснабжение во всех трех ранее обесточенных населенных пунктах. "Ввиду угрозы обрушения магистральной газовой трубы от газоснабжения отключена поляна "Чегет" в с. п. Терскол (31 абонент)", - уточнили в ГУ МЧС.

По данным МЧС, в настоящее время в Эльбрусском районе зарегистрированы 56 туристических групп (625 человек, в том числе 30 детей), а также 24 иностранных группы (288 человек, в том числе 94 ребенка).

Ранее сообщалось, что в результате обильных осадков и подъема уровня реки Баксан произошло подтопление участков автодороги А-158 Прохладный - Баксан - Азау возле города Тырныауз на участке с 63 по 104 км. В результате подтопления было прервано сообщение с тремя населенными пунктами Эльбрусского района с населением около 1,5 тыс. человек. В районе введен режим ЧС.