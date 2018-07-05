Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 63.26
€ 73.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Финская пивоварня выпустит специальное пиво к встрече Путина и Трампа в Хельсинки

Общество
5 июля, 15:53 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ ХЕЛЬСИНКИ 5, июля. /ТАСС

На созданной для бутылок этикетке изображены оба президента, а посередине расположена надпись: "Давай разберемся с этим как взрослые"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ХЕЛЬСИНКИ, 5 июля. /ТАСС/. Финская пивоварня, расположенная в городе Куопио, готовится выпустить специальное пиво по случаю планируемой в Хельсинки встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщила в четверг газета Helsingin Sanomat.

"Когда появилась информация о том, что Трамп и Путин встретятся в Хельсинки, мы подумали, что для нас это благоприятная возможность дать им несколько наметок для переговоров, чтобы наверняка получить хороший итоговый результат", - говорит исполнительный директор пивоварни.

Смотрите также
Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин

Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа

По его словам, на финский рынок поступит 10 тыс. бутылок пива для саммита. У руководства компании есть также мысль отправить небольшие партии в посольства РФ и США и, возможно, во дворец конгрессов "Финляндия-тало", где будет находиться главный пресс-центр саммита.

На созданной для бутылок этикетке изображены оба президента, а посередине расположена надпись: "Давай разберемся с этим как взрослые".

Компания, кроме того, планирует выпустить к встрече 160 упаковок кофе весом по 250 г, а также серию футболок.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудят ряд непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
Страны
США Россия Финляндия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Менять пароли, не давать калькулятору читать sms: как уберечь личные данные
2
Times: Лондон полагает, что инцидент в Эймсбери стал следствием отравления Скрипалей
3
Кремль не комментирует сообщения о званиях Героя России для Кириенко и Борисова
4
Ростех не поедет на авиасалон "Фарнборо" из-за дискриминации со стороны организаторов
5
Один человек погиб и пять ранены в результате аварии в Подмосковье
6
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
7
Почему у российских болельщиков особое отношение к сборной Хорватии по футболу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости