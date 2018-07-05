Финская пивоварня выпустит специальное пиво к встрече Путина и Трампа в Хельсинки

ХЕЛЬСИНКИ, 5 июля. /ТАСС/. Финская пивоварня, расположенная в городе Куопио, готовится выпустить специальное пиво по случаю планируемой в Хельсинки встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщила в четверг газета Helsingin Sanomat.

"Когда появилась информация о том, что Трамп и Путин встретятся в Хельсинки, мы подумали, что для нас это благоприятная возможность дать им несколько наметок для переговоров, чтобы наверняка получить хороший итоговый результат", - говорит исполнительный директор пивоварни.

По его словам, на финский рынок поступит 10 тыс. бутылок пива для саммита. У руководства компании есть также мысль отправить небольшие партии в посольства РФ и США и, возможно, во дворец конгрессов "Финляндия-тало", где будет находиться главный пресс-центр саммита.

На созданной для бутылок этикетке изображены оба президента, а посередине расположена надпись: "Давай разберемся с этим как взрослые".

Компания, кроме того, планирует выпустить к встрече 160 упаковок кофе весом по 250 г, а также серию футболок.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудят ряд непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.