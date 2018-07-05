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Сочинские полицейские помогли уругвайским журналистам вернуть потерянное оборудование

Общество
5 июля, 14:18 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 5, июля. /ТАСС

Без него иностранцы не смогли бы продолжить работу по освещению чемпионата мира по футболу

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СОЧИ, 5 июля. /ТАСС/. Сочинские полицейские помогли журналистам из Уругвая, работающим на чемпионате мира по футболу, вернуть потерянное телевизионное оборудование общей стоимостью более $10 тыс. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В дежурную часть полиции обратились журналисты из Уругвая, работающие в Сочи на чемпионате мира по футболу. Они рассказали, что ночью у входа в гостиницу оператор оставил сумку с телевизионным оборудованием стоимостью более $10 тыс. Полицейским понадобилось меньше суток, чтобы провести необходимые оперативно-разыскные мероприятия и обнаружить пропавший рюкзак", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отмечают, что возврат оборудования был очень важен для журналистов, поскольку оно находилось в аренде и без него была бы невозможна их дальнейшая работа на чемпионате мира.

"Мы очень довольны и очень удивлены, насколько быстро работает полиция, это невероятно. Наша работа целиком зависит от этого оборудования. Спасибо большое!" - приводит слова журналиста телекомпании SAETA CANAL 10 (Уругвай) Моара Власиссо Роберто Мануэля пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля. Матчи принимают 11 городов, в том числе Сочи, где уже состоялась игра Португалия - Испания (15 июня, счет 3:3), Бельгия - Панама (18 июня, счет 3:0), Германия - Швеция (23 июня, счет 2:1), Перу - Австралия (26 июня, счет 2:0), и одна встреча 1/8 финала между командами Уругвая и Португалии (30 июня, счет 2:0). В Сочи также пройдет матч 1/4 финала между сборными России и Хорватии (7 июля, начало в 21:00 мск).

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