Лукашевич выразил соболезнования коллегам из США в связи с нападением на Capital Gazette

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич выразил соболезнования коллегам из США в связи с нападением на редакцию издания Capital Gazette. Об этом в четверг сообщается в Twitter постпредства.

"Мы выражаем соболезнования делегации США при ОБСЕ в связи с нападением на Capital Gazette в Мэриленде, которое привело к гибели пяти журналистов и ранению еще нескольких", - указывается в тексте.

#Lukashevich: We express condolences to @usosce for the attack on «Capital Gazette», Maryland, which has caused deaths of five journalists, with some more injured pic.twitter.com/GcUI4TCDIH — Russian Mission OSCE (@RF_OSCE) 5 июля 2018 г.

Пять сотрудников Capital Gazette погибли 28 июня при нападении на редакцию издания в Аннаполисе (штат Мэриленд). Злоумышленник открыл огонь из дробовика в офисе издания около полудня.

По словам представителей властей, стрелявший - 38-летний Джеррод Уоррен Рамос испытывал ненависть к сотрудникам газеты из-за сообщений, которые они публиковали. В частности, Рамос с 2013 года выступал с угрозами в отношении журналистов в связи с публикацией в газете информации о его уголовном прошлом, указало агентство Associated Press.

Согласно данным базирующегося в Нью-Йорке Комитета защиты журналистов, за все время наблюдений, которые проводятся с 1992 года, в США никогда не убивали за один день сразу столько работников СМИ в связи с их профессиональной деятельностью. Всего за эти 26 лет, по оценкам организации, в США, не считая произошедшего в Аннаполисе, были убиты семь репортеров.