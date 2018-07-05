Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 63.26
€ 73.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лукашевич выразил соболезнования коллегам из США в связи с нападением на Capital Gazette

Общество
5 июля, 14:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Жертвами атаки в Мэриленде стали пять сотрудников издания

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич выразил соболезнования коллегам из США в связи с нападением на редакцию издания Capital Gazette. Об этом в четверг сообщается в Twitter постпредства.

"Мы выражаем соболезнования делегации США при ОБСЕ в связи с нападением на Capital Gazette в Мэриленде, которое привело к гибели пяти журналистов и ранению еще нескольких", - указывается в тексте.

Пять сотрудников Capital Gazette погибли 28 июня при нападении на редакцию издания в Аннаполисе (штат Мэриленд). Злоумышленник открыл огонь из дробовика в офисе издания около полудня.

По словам представителей властей, стрелявший - 38-летний Джеррод Уоррен Рамос испытывал ненависть к сотрудникам газеты из-за сообщений, которые они публиковали. В частности, Рамос с 2013 года выступал с угрозами в отношении журналистов в связи с публикацией в газете информации о его уголовном прошлом, указало агентство Associated Press.

Согласно данным базирующегося в Нью-Йорке Комитета защиты журналистов, за все время наблюдений, которые проводятся с 1992 года, в США никогда не убивали за один день сразу столько работников СМИ в связи с их профессиональной деятельностью. Всего за эти 26 лет, по оценкам организации, в США, не считая произошедшего в Аннаполисе, были убиты семь репортеров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Стрельба в редакции Capital Gazette
Персоны
Лукашевич, Александр Казимирович
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдума раскрыла размер пенсии депутатов
2
Times: Лондон полагает, что инцидент в Эймсбери стал следствием отравления Скрипалей
3
Кремль не комментирует сообщения о званиях Героя России для Кириенко и Борисова
4
Россия приостанавливает выдачу виз литовским участникам проекта "Миссия Сибирь"
5
Менять пароли, не давать калькулятору читать sms: как уберечь личные данные
6
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
7
Капитаны крупнейшего пароходства рассказали об особенностях морского дела
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости