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Частные горноспасательные подразделения прекратят свою деятельность в РФ к 2020 году

Общество
5 июля, 14:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Формирования заменят профессиональные горноспасатели МЧС России

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Частные горноспасательные аварийные подразделения прекратят свое существование к 2020 году - их заменят профессиональные горноспасатели МЧС России. Об этом сообщил журналистам заместитель директора департамента пожарно-спасательных сил МЧС России Константин Кондаков.

"С учетом изменений в законодательстве частные аварийно-спасательные формирования прекратят свою деятельность к 2020 году", - сказал он.

По его словам, МЧС дополнительно создаст порядка 15 подразделений, в основном в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

"Все горноспасательные подразделения должны будут соответствовать единым государственным требованиям", - сказал Кондаков. Он пояснил, что в текущем году в РФ были введены единые государственные требования ко всем профессиональным аварийно-спасательным формированиям, выполняющим горноспасательные работы.

"Принятие таких нововведений актуально в связи с некачественным оказанием услуг частными спасательными мини-артелями, которые пока продолжают работать при шахтах и рудниках по договорам с собственниками объектов. При этом уровень их подготовки и оснащения далек от требований специфики работы", - отметил Кондаков.

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