Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 63.26
€ 73.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Детский омбудсмен Москвы обратился в прокуратуру после задержания матери ребенка-инвалида

Общество
5 июля, 14:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Женщина пыталась продать через интернет несертифицированный в России диазепам, используемый при эпилепсии у детей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Столичный детский омбудсмен Евгений Бунимович направил обращение в прокуратуру с просьбой пересмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении матери ребенка-инвалида, которая была задержана при попытке перепродать наркотическое лекарство. Об этом он сообщил в четверг ТАСС.

"Я обратился в прокуратуру по этому вопросу [задержание матери ребенка-инвалида]. Надеюсь, ситуацию [с возбуждением уголовного дела] пересмотрят. Не вижу здесь злого умысла. Конечно, это явное нарушение закона, но, думаю, нашим органам в будущем надо немного пересмотреть позицию по таким случаям", - сказал Бунимович.

Как ранее стало известно, 38-летняя жительница Москвы Екатерины Коннова была задержана за незаконную продажу наркотических средств. Она выставила на продажу пять микроклизм с несертифицированным в России диазепамом. Его используют при эпилепсии у детей.

Женщина решила продать лекарство через интернет, так как оно ей впоследствии не пригодилось, но покупателями стали представители полиции, которые осуществляли контрольную закупку. Сейчас Коннова находится под подпиской о невыезде, против нее возбуждено уголовное дело.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдума раскрыла размер пенсии депутатов
2
Times: Лондон полагает, что инцидент в Эймсбери стал следствием отравления Скрипалей
3
Кремль не комментирует сообщения о званиях Героя России для Кириенко и Борисова
4
Россия приостанавливает выдачу виз литовским участникам проекта "Миссия Сибирь"
5
Менять пароли, не давать калькулятору читать sms: как уберечь личные данные
6
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
7
Алексей Серебряков: я не даю интервью, не чувствую себя в этом уверенным
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости