Детский омбудсмен Москвы обратился в прокуратуру после задержания матери ребенка-инвалида

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Столичный детский омбудсмен Евгений Бунимович направил обращение в прокуратуру с просьбой пересмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении матери ребенка-инвалида, которая была задержана при попытке перепродать наркотическое лекарство. Об этом он сообщил в четверг ТАСС.

"Я обратился в прокуратуру по этому вопросу [задержание матери ребенка-инвалида]. Надеюсь, ситуацию [с возбуждением уголовного дела] пересмотрят. Не вижу здесь злого умысла. Конечно, это явное нарушение закона, но, думаю, нашим органам в будущем надо немного пересмотреть позицию по таким случаям", - сказал Бунимович.

Как ранее стало известно, 38-летняя жительница Москвы Екатерины Коннова была задержана за незаконную продажу наркотических средств. Она выставила на продажу пять микроклизм с несертифицированным в России диазепамом. Его используют при эпилепсии у детей.

Женщина решила продать лекарство через интернет, так как оно ей впоследствии не пригодилось, но покупателями стали представители полиции, которые осуществляли контрольную закупку. Сейчас Коннова находится под подпиской о невыезде, против нее возбуждено уголовное дело.