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Киев готов рассмотреть освобождение еще 13 россиян в обмен на украинских заключенных в РФ

Общество
5 июля, 14:25 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 5, июля. /ТАСС

В списке россиян, которых украинская сторона может освободить, присутствуют журналист Кирилл Вышинский, экс-глава Минздрава Крыма Петр Михальчевский и другие

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КИЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Украина готова расширить список заключенных, которых Киев готов обменять на содержащихся в России украинских граждан. Ранее украинская сторона заявляла о готовности обменять 23 россиянина в обмен на украинцев, осужденных в РФ.

По словам Геращенко, проверка показала, что в списке граждан, которых хотела посетить уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, были заключенные, которые признали, что у них есть или российское, или двойное гражданство. "Украинская сторона еще этих 13 человек готова рассмотреть, чтобы мы могли передать этих людей РФ для освобождения" украинских заключенных, содержащихся в России, сообщила Геращенко в четверг в кулуарах украинского парламента.

Среди россиян, в частности, Геращенко назвала главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, экс-замминистра спорта Крыма Фаруха Камалова, бывшего главу Минздрава Крыма Петра Михальчевского, координатора движения "Волонтеры Победы" Елену Юревич (Одновол) и других.

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