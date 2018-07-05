Въезжающих в ЕС без виз иностранцев будут проверять перед прибытием

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Европарламент (ЕП) одобрил внедрение с 2021 года европейской системы обязательной онлайн-регистрации (ETIAS), по правилам которой граждане стран, имеющих соглашение о безвизовом режиме со странами ЕС, должны будут проходить проверку безопасности и получать соответствующие сертификаты перед путешествием. Об этом сообщается на сайте ЕП в четверг.

Гражданам более чем 60 стран и территорий придется заполнять перед поездкой электронную анкету, указав информацию о себе, о цели поездки и маршруте. По итогам проверки, которая обойдется в €7 (бесплатно только людям моложе 18 и старше 70 лет), путешественник получит соответствующий сертификат сроком на три года.

Отдельно потребуется указать всю информацию о привлечении к уголовной и административной ответственности за последние 10 лет. Если в "послужном списке" просителя окажутся преступления, связанные с терроризмом, для него упомянутый временной промежуток составит 20 лет.

"Каждый запрос будет автоматически сверяться со всеми доступными базами данных, в том числе на предмет того, не был ли утерян или украден выездной документ, нет ли ордера на арест в отношении этого человека, - говорится в пресс-релизе ЕП. - Большинство просителей практически мгновенно получат разрешения." Вместе с тем, если заявитель даст положительный ответ на вопрос о криминальном прошлом или подтвердит факт пребывания в горячей точке, его анкета будет проверяться вручную. Специалисты дадут индивидуальную оценку тому, насколько большую угрозу представляет такой человек с точки зрения безопасности, миграционного законодательства или эпидемиологического контроля.

Соответствующая резолюция была одобрена в Страсбурге 494 голосами за и 115 против при 30 воздержавшихся. Теперь решение должно получить одобрение Совета ЕС и вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.