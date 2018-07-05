Онкологи смогут бесплатно проводить некоторые диагностические тесты

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Российское общество клинической онкологии разработало национальную программу сопроводительной диагностики, которая позволит бесплатно проводить дополнительные исследования пациентов с раком легкого. Об этом сказал председатель российского общества клинической онкологии, заместитель директора "НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина" Сергей Тюляндин.

"Любой онколог сможет отправить биоматериал своего пациента на исследование и это будет полностью бесплатно", - сказал Тюляндин на конференции "Революция в онкологии: новые возможности увеличения продолжительности жизни пациентов с раком легкого в России" в ТАСС в четверг. Он отметил, что вся программа финансируется обществом клинической онкологии, для пациентов она бесплатна. Организация также планирует предложить эту программу Минздраву.

"Благодаря расширению программы любой онколог в России может направить на анализ материал опухоли пациента с раком легкого, находящегося у него на лечении. На основании результатов исследования врач сможет принять решение о целесообразности назначения зарегистрированных в России иммуноонкологических препаратов в соответствии с инструкцией по применению", - сообщается в раздаточных материалах конференции.

Тюляндин отметил высокую смертность среди пациентов. "Трехлетняя выживаемость - в районе 22%. Имеется ввиду, что если пациент прожил три года, то, судя по всему, имеет огромный шанс прожить и пять лет", - сказал он, добавив, что сегодня около 40% пациентов имеют пятилетнюю выживаемость. Пятилетняя выживаемость, как правило, приравнивается к излечению.