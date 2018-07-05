В МГУ назвали обоснованными претензии Третьяковки к сотрудникам истфака

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Третьяковская галерея имела все основания предъявить претензии сотрудникам МГУ им. Ломоносова, которые проводили занятие на выставке Верещагина. Неверная позиция сотрудников исторического факультета наносит ущерб не только престижу галереи, но и негативно отражается на репутации факультета, заявили ТАСС в администрации исторического факультета университета.

Ранее стало известно о нескольких инцидентах, когда посетителей Третьяковской галереи якобы просили покинуть музей из-за проведения "нелегальных" экскурсий, так как у них отсутствовал бейдж гостевого гида. Одна из жалоб исходила от сотрудников исторического факультета МГУ им. Ломоносова.

"Государственная Третьяковская галерея, как и любой музей нашей страны и всего мира, имеет четкие правила для работы с посетителями и организованными группами, которые хотят посетить ее залы. Правила общеизвестны и вывешены на сайте любого музея. <…> Очень жаль, что преподаватели исторического факультета МГУ, предварительно не ознакомившись с этими правилами, проводили занятие на выставке В. В. Верещагина, которая открыта в залах Третьяковской галереи", - сказали в администрации.

Там добавили, что "обоснованные претензии работников музея были встречены негативной реакцией". "К сожалению, свою неверную позицию сотрудники факультета осветили в средствах массовой информации и в письме Министерству культуры РФ. Их заявление наносит вред не только престижу ГТГ, но и негативно отражается на общественном лице исторического факультета МГУ", - заявили на факультете.

Там добавили, что в течение долгих десятилетий между Третьяковской галереей и историческим факультетом Московского университета существуют устойчивые дружеские, научные и человеческие связи.

"Администрация исторического факультета надеется, что настоящее событие не разрушит эти близкие отношения и приносит свои извинения Третьяковской галерее за некорректное поведение сотрудников исторического факультета. Мы верим, что этот печальный инцидент не повлияет на дальнейшую совместную деятельность МГУ имени М. В. Ломоносова, исторического факультета Московского университета и Государственной Третьяковской галереи и не будет препятствовать долгосрочным планам совместной научной, популяризаторской, педагогической и просветительской деятельности", - сказали в администрации.

О жалобах

В середине июня несколько сотрудников МГУ им. Ломоносова, кандидаты исторических наук, опубликовали открытое обращение к Министерству культуры. В нем они заявили, что вместе с несколькими аспирантами и студентами пришли на выставку Василия Верещагина на Крымском Валу.

По словам историков, во время посещения галереи они обменивались впечатлениями от выставки. Как говорят авторы обращения, к ним подошел сотрудник безопасности музея и сообщил, что экскурсии запрещены. При выходе из галереи, как говорится в обращении, их ждали два сотрудника безопасности, лейтенант МЧС и сотрудница музея, которые разъяснили группе историков "незаконность" их "экскурсии".

В начале июля в социальной сети Facebook появилась информация о схожем инциденте. Пользователь Tnargime Rnni, не называющий своего имени, рассказал, что отправился на выставку со знакомыми. Гуляя по экспозиции, они также обменивались мнениями об увиденном, и смотрительница сделала им замечание, заявив, что "несогласованные экскурсии запрещены". По словам пользователя, позднее к ним подошел сотрудник службы безопасности с просьбой предъявить бейдж гостевого гида, так как бейджа не было, Tnargime Rnni попросили покинуть музей.

Правила экскурсионного обслуживания в Третьяковке

На сайте Третьяковской галереи опубликованы правила экскурсионного обслуживания, в частности порядок ведения экскурсий. Там говорится, что допустимый размер группы при проведении экскурсий штатными и внештатными сотрудниками галереи - от 1 до 20 человек.

Также в правилах сказано, что на время проведения экскурсий выдаются бейджи. Выдача бейджей штатным и внештатным экскурсоводам, методистам галереи и сотрудникам других отделов происходит при наличии экскурсии в электронном журнале экскурсий.

В тексте на сайте говорится, что галерея имеет право прервать и запретить проведение экскурсии при отсутствии у ведущего бейджа. Кроме того, в случае нарушения других правил, указанных в положении, уполномоченные лица имеют право сделать замечание или потребовать прекращения экскурсии. Лица, нарушившие правила, могут быть удалены сотрудниками отдельного батальона по охране объектов галереи или сотрудниками службы безопасности галереи, а "при наличии к тому оснований - задержаны и доставлены в органы внутренних дел".