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Спасатели эвакуировали из Приэльбрусья 75 человек, в том числе 25 иностранцев

Общество
5 июля, 15:21 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 5, июля. /ТАСС

Начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ Абдуллах Гулиев также сообщил, что ведется запись желающих выехать из этого района 6 июля

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НАЛЬЧИК, 5 июля. /ТАСС/. Спасатели в четверг вывезли из Приэльбрусья 75 человек, в том числе 25 иностранных туристов, пожелавших эвакуироваться в связи с осложнением паводковой обстановки. Об этом сообщил ТАСС начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ Абдуллах Гулиев.

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"С утра приходили люди и спрашивали, как им эвакуироваться - автомобилями, вертолетами. К полудню ситуация нормализовалась, дороги размыты не полностью, поэтому в 13:00 мск мы вывезли на трех "Газелях" всех желающих туристов. Записались на сегодня 75 человек, из них 25 иностранных туристов, их довезли до города Тырныауз", - сказал Гулиев.

По его словам, движение по автодороге Приэльбрусье частично восстановлено. "Легкие автомобили в данный момент тоже пропускают, ситуация спокойная, дорога на контроле спасателей, которые находятся вдоль русла реки и проводят мониторинг ситуации, и сотрудников ГИБДД, которые контролируют автомобильное движение", - пояснил Гулиев.

Он добавил, что ведется запись желающих выехать из Приэльбрусья 6 июля. "Если погода нормализуется, то в рабочем режиме под контролем спасателей и сотрудников ГИБДД всех желающих вывезут на автомобильном транспорте. На случай осложнения ситуации есть два вертолета, они находятся в готовности и могут в любой момент подключиться к эвакуации", - сказал Гулиев.

Ранее сообщалось, в районе Приэльбрусья находятся более 4 тыс. отдыхающих. По данным правительства КБР, принимаются меры по безопасной транспортировке отбывающих туристов.

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