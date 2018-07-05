В Совбезе РФ предложили новые меры борьбы с незаконным оборотом оружия

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. В Совете безопасности России предложили комплекс новых мер по борьбе с незаконным оборотом оружия. Как сообщили в пресс-службе СБ РФ, эта тема обсуждалась на заседании межведомственной комиссии Совбеза России по общественной безопасности.

"Предложен комплекс дополнительных правовых и организационных мер, направленных на повышение эффективности деятельности федеральных ведомств по противодействию незаконному производству, хранению, торговле, транспортировке и использованию оружия", - говорится в сообщении.

Отдельное внимание на заседании было уделено проблематике поиска утраченного оружия и выявления финансовых операций, связанных с легализацией денежных средств, полученных от незаконной торговли оружием.