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Ставропольские студенты оснастят установками для сити-фермерства четыре вуза России

Общество
5 июля, 17:00 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 5, июля. /ТАСС

Выполненные в форме конструкторов установки позволяют создавать мини-фермы в стесненных условиях, например, в городской квартире

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СТАВРОПОЛЬ, 5 июля. /ТАСС/. Студенты Ставропольского края предоставят четырем аграрным вузам России десять установок для сити-фермерства - конструкторов для создания мини-фермы в стесненных условиях, например, в городской квартире. Об этом сообщила в четверг пресс-служба краевого министерства экономического развития.

"Ставропольское отделение Российского союза сельской молодежи <…> заключило соглашения с четырьмя ведущими аграрными вузами страны на разработку и поставку 10 установок, с помощью которых студенты смогут выращивать растения и рыбу по технологиям гидро-, аэро- и аквапоники", - уточняется в сообщении.

Планируется, что установки до конца 2018 года будут направлены в РГАУ-МСХА им. Тимирязева, Волгоградский государственный аграрный университет, Ставропольский государственный аграрный университет и Астраханский государственный технический университет. "Установки выполнены в форме конструкторов. Они будут небольшими по размеру и модульными, чтобы студенты могли сами их собирать и настраивать технологические режимы", - отметили в министерстве.

В линейку конструкторов входят установки для интенсивного растениеводства без грунта, интегрированного интенсивного рыбоводства и интенсивного растениеводства. Предполагается, что для обучения студентов технологиям сити-фермерства авторы проекта подготовят специальные методические материалы. В перспективе - создание подобных конструкторов для школьников.

Сити-фермерство вошло в список атласа профессий будущего, который в 2017 году составили Московская школа управления "Сколково" и Агентство стратегических инициатив. Согласно документу, до 2030 года в России исчезнут около 60 специальностей, в том числе бухгалтер, охранник, библиотекарь, турагент, нотариус, экскурсовод, журналист, официант, тренер и другие. Взамен появятся 186 новых специальностей в 25 сферах, в том числе медицинской, туристической, авиационной, строительной и культурной.

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