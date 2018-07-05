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В Госдуме готов проект о пожарной безопасности во избежание трагедий, подобных кемеровской

Общество
5 июля, 15:54 UTC+3
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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Рабочая группа при Госдуме по совершенствованию законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности завершила работу над законопроектом, направленным на обеспечение безопасности на объектах с массовым пребыванием людей. Документ будет внесен на рассмотрение нижней палаты парламента в ближайшее время, сообщил вице-спикер Петр Толстой.

"В частности, нормами разработанного законопроекта вводится требование об обязательном участии органов государственного пожарного надзора в проведении экспертизы проектной документации при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства с выдачей соответствующего заключения, - сказал парламентарий. - То же самое будет касаться проектно-сметной документации".

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