В Госдуме готов проект о пожарной безопасности во избежание трагедий, подобных кемеровской

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Рабочая группа при Госдуме по совершенствованию законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности завершила работу над законопроектом, направленным на обеспечение безопасности на объектах с массовым пребыванием людей. Документ будет внесен на рассмотрение нижней палаты парламента в ближайшее время, сообщил вице-спикер Петр Толстой.

"В частности, нормами разработанного законопроекта вводится требование об обязательном участии органов государственного пожарного надзора в проведении экспертизы проектной документации при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства с выдачей соответствующего заключения, - сказал парламентарий. - То же самое будет касаться проектно-сметной документации".