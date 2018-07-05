Почти 80 школьников из Ингушетии и Санкт-Петербурга отдохнут в детских лагерях Дагестана

МАХАЧКАЛА, 5 июля. /ТАСС/. Почти 80 школьников из Ингушетии и Санкт-Петербурга отдохнут этим летом в детских лагерях Дагестана, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе министерства образования и науки республики.

"С 12 июля будет организован прием группы 50 детей из Ингушетии в оздоровительное учреждение "Аист", расположенное в Карабудахкентском районе. Также еще около 25 детей ожидается из Санкт-Петербурга", - сказал представитель пресс-службы. По его словам, в программу пребывания детей в Дагестане включены экскурсии по историческим местам и главным достопримечательностям республики, посещение музеев, театров и т. д.

Как сообщили в министерстве, отдых для детей из Ингушетии организован по обращению президента Фонда депортированных народов России Алихана Ахильгова, а для детей из северной столицы - по предложению комитета по образованию Санкт-Петербурга по обмену группы детей в количестве 20-25 человек.

Так, по данному предложению в летний период дети из Санкт-Петербурга отдохнут в Дагестане, а в сентябре текущего года дети из Дагестана - в Санкт-Петербурге, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в этом году в одном из детских лагерей Дагестана летние каникулы проведут более 80 школьников из Луганска. Первая делегация из 42 ребят уже прибыла в лагерь "Солнечный берег". Вторая часть школьников прибудет в конце июля.

В прошлом году в Дагестане отдохнули почти 100 детей из Луганска и Ингушетии. По данным минобрнауки Дагестана, этим летом в 24 детских оздоровительных учреждениях республики всего отдохнут более 16 тыс. школьников. Еще около 300 детей смогут отдохнуть за пределами республики - в учреждениях Кабардино-Балкарии.