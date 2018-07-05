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Кузнецова: право обоих многодетных родителей на льготы могут ввести федеральным законом

Общество
5 июля, 16:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Сейчас льготы предоставляются лишь одному из родителей

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что право обоих многодетных родителей на льготы будет предложено закрепить в федеральном законе.

Она напомнила, что в настоящее время в регионах льготы, в частности право бесплатного проезда в общественном транспорте, предоставляются лишь одному из многодетных родителей.

"Эта тема недавно не дает нам покоя. Не только про Московскую область говорим, не только про Москву, но и про ряд субъектов [РФ], которые в таком же формате установили льготы: на одного [многодетного родителя]. Не только на проезд, но и вообще на одного родителя, удостоверения на одного родителя и нестандартизированного образца по всей стране. Поэтому этот пункт отдельно внесен в проект закона о многодетных семьях, который обсуждается на площадке Совета Федерации", - сказала она в четверг журналистам.

Омбудсмен комментирует решение властей Москвы и Московской области наделить правом бесплатного проезда в электричках лишь одного из многодетных родителей. По словам Кузнецовой, пункт о льготах точно внесен в проект закона.

"И стандартизация удостоверений, и чтобы они выдавались и папе, и маме, и чтобы было право папы и мамы на реализацию своей льготы, на ее использование", - отметила уполномоченный. При этом Кузнецова затруднилась назвать возможные сроки внесения законопроекта в Госдуму.

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