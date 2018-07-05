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Кузнецова обратится в прокуратуру по делу матери ребенка-инвалида, продававшей психотропы

Общество
5 июля, 16:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

На данный момент Екатерина Коннова находится под подпиской о невыезде

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратится в прокуратуру с просьбой о проверке обоснованности возбуждения уголовного дела в отношении матери ребенка-инвалида Екатерины Конновой, которую обвиняют в продаже психотропных веществ.

"Мы обратимся в прокуратуру с просьбой о проверке обоснованности возбуждения уголовного дела против Екатерины Конновой", - цитирует в четверг пресс-служба Кузнецовой ее слова на запрос корреспондента ТАСС о том, не усматривает ли детский омбудсмен в деле Конновой так называемой полицейской провокации. Под таковой в практике Европейского суда по правам человека подразумеваются действия сотрудников полиции, без которых преступление, в частности сбыт наркотиков, не было бы доведено до конца.

Как ранее стало известно, 38-летняя жительница Москвы Екатерина Коннова была задержана за незаконную продажу наркотических средств. Она выставила на продажу пять микроклизм с несертифицированным в России диазепамом. Его используют при эпилепсии у детей.

Женщина решила продать лекарство через интернет, так как оно ей впоследствии не пригодилось, но покупателями стали представители полиции, которые осуществляли контрольную закупку. Сейчас Коннова находится под подпиской о невыезде, против нее возбуждено уголовное дело.

Ранее Кузнецова заявила журналистам о готовности оказать помощь Конновой.

Портал "Милосердие" сообщал о том, что у Конновой двое детей. Лекарство предназначалось младшему шестилетнему сыну для купирования эпилептических приступов и судорог, которые могут происходить несколько раз в день. У мальчика тяжелые и множественные нарушения: врожденное отсутствие пищевода, ДЦП, проблемы со зрением и другие сопутствующие заболевания.

Поддержка Конновой

Детский хоспис "Дом с маяком" запустил петицию на change.org с обращением "закрыть уголовное дело против мамы неизлечимо больного ребенка и обеспечить в России возможность легального приобретения и применения лекарств против эпилепсии". По информации пресс-службы хосписа, семья является их подопечными уже несколько лет.

В свою очередь председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая вместе с рядом руководителей благотворительных организаций подписала ходатайство на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки в защиту Конновой.

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Персоны
Чайка, Юрий Яковлевич Кузнецова, Анна Юрьевна
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