Источник: указ о присвоении Кириенко звания Героя РФ был подписан в первых числах марта

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Указ о присвоении первому замглавы администрации президента РФ Сергею Кириенко звания Героя России был подписан в первых числах марта 2018 года. Об этом сообщил в четверг ТАСС источник во властных структурах.

По его информации, "соответствующий указ был подписан в первых числах марта 2018 года, то есть через несколько дней после оглашения послания президента РФ".

Послание президента РФ Федеральному собранию было оглашено 1 марта.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Путин закрытым указом присвоил звания Героя России Кириенко и вице-премьеру Юрию Борисову. По данным издания, также высокие награды получили несколько сотрудников Росатома. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что не комментирует это сообщение.