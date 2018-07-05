Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 63.26
€ 73.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Роскомнадзор разработал дистанционные уроки по защите персональных данных

Общество
5 июля, 16:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Ведомство подготовило презентации со звуком и встроенной анимацией

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Роскомнадзор разработал уроки, призванные научить школьников защищать свои персональные данные, сообщили в четверг в ведомстве.

"В целях наращивания профилактической работы среди детей и молодежи, в том числе за счет увеличения адресного охвата аудитории, Роскомнадзор реализует новый формат проведения обучающих мероприятий с несовершеннолетними, - говорится в сообщении. - Роскомнадзором подготовлены презентации для двух возрастных групп детей - от девяти до 11 лет и от 12 до 14 лет - со звуком и встроенной анимацией, которые могут быть использованы дистанционно в рамках классных часов, иных обучающих мероприятий со школьниками".

Идея указанных обучающих уроков, по данным ведомства, состоит в том, чтобы в доступной форме донести до детей информацию, что входит в понятие "персональные данные", их виды, а также советы, как беречь и защищать свои персональные данные и куда обращаться в случае нарушения прав.

В ведомстве напомнили, что работа, связанная с популяризацией правил защиты персональных данных среди детей, ведется с 2014 года. В ее рамках, в частности, внедрен информационно-развлекательный образовательный сайт, где в игровой форме детям разного возраста объясняют, как безопасно использовать личные данные в интернете.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: указ о присвоении Кириенко звания Героя РФ был подписан в первых числах марта
2
Россия призывает спортивные организации отказать США в праве проводить соревнования
3
В МЧС опровергли информацию о падении лифта с пассажиром в жилом доме на севере Москвы
4
ЕС продлил на полгода экономические санкции против России
5
Умерла директор Молодежного театра на Фонтанке Лилия Семенова
6
Россия приостанавливает выдачу виз литовским участникам проекта "Миссия Сибирь"
7
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости