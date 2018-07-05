Собираемость платежей за капремонт в Псковской области в 2018 году вырастет до 85%

ПСКОВ, 5 июля. /Корр. ТАСС Алексей Семенов/. Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области намерен увеличить собираемость платежей с населения региона в 2018 году до 85%. Об этом в четверг сообщил ТАСС генеральный директор фонда Сергей Макарченко.

"В начале года у нас собираемость платежей была на уровне 72%, сейчас уже 80%. Скачок произошел из-за того, что в этом году из областного бюджета было выделено 5 млн рублей на доставку квитанций населению и они теперь централизованно доставляются почтой и доходят до всех. Поэтому люди, у кого долги накопились, потихоньку расплачиваются. Мы ставим себе задачу выйти по собираемости на 85% в этом году и более 90% в следующем году", - сказал собеседник агентства.

Программа фонда капремонта Псковской области насчитывает 4 589 многоквартирных домов. Ежегодно ремонтируется по 200 многоэтажек. Жители 10% домов накапливают средства на специальных счетах и это число постоянно увеличивается. "За год число домов со спецсчетами увеличилось в два раза, теперь у нас их 473 дома, в основном это в городе Пскове", - уточнил Макарченко.

Минимальный размер взноса на капермонт в Псковской области составляет 7,58 рублей на кв. м для домов с лифтами и 6,5 рублей на кв. м для домов без лифтов. Как отмечают в фонде, расчет минимального размера взноса на капитальный ремонт "осуществлен на основе принципа доступности этого платежа для граждан". Фактическая величина взносов должна быть почти в пять раз выше установленного норматива.