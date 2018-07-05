Мединский: популяризация истории ВОВ должна противодействовать попыткам фальсификации

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Популяризация истории Великой Отечественной войны должна противодействовать попыткам ее фальсификации, в том числе из-за рубежа, сказал в четверг министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

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"Надо знать правду, заниматься популяризацией истории. Иначе, если мы не будем говорить правду о событиях Второй мировой войны, наши идеологические противники, потерпевшие 75 лет назад поражение, найдут что сказать", - отметил министр на заседании оргкомитета по подготовке празднования 75-летия Курской битвы.

Говоря о 75-летии начала боев на Курской дуге, Мединский отметил, что эта битва является одним из символов Победы. "Сегодня ровно 75 лет назад в районе Курской дуги началась грандиозная битва. Она уникальна по своим масштабам, концентрации войск, напряженности боевых действий и, главное, значением для Второй Мировой войны. Прохоровка стала синонимом Курской битвы, масштабное танковое сражение стоит в одном ряду с национальными символами Великой Отечественной войны - Брестской крепостью, разъездом Дубосеково, Мамаевым курганом", - сказал он.

В ходе заседания прошла презентация видеоролика, посвященного Курской битве. Участники обсудили всероссийскую программу торжественных и памятных мероприятий, в том числе открытие памятника советскому Солдату-Победителю в Курской области и памятных досок Героям Советского Союза, запуск тематического "Поезда Памяти", проведение в школах уроков мужества, разработку экскурсионных маршрутов, работу поисковых экспедиций, реконструкцию боев, установку на автомобильных дорогах Курской, Белгородской и Орловской областей информационных дорожных знаков в тех местах, где шли самые ожесточенные бои.

Оргкомитет по подготовке и проведению празднования 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве создан распоряжением правительства РФ во исполнение указа президента России о праздновании этой исторической даты. Председателем оргкомитета стал министр культуры РФ Владимир Мединский. Одна из центральных ролей в организации праздничных мероприятий принадлежит Российскому военно-историческому обществу.

Курская битва (5 июля - 23 августа 1943 года) стала одним из ключевых сражений всей Второй мировой войны. На Курской дуге советские войска разгромили 30 немецких дивизий, в том числе семь танковых; потери противника составили 500 тыс. убитыми, ранеными и пленными; потери Красной Армии - более 860 тыс. человек, 255 тыс. из них были убиты или пропали без вести. Дата разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве является Днем воинской славы России. Белгород, Курск и Орел стали первыми городами России, которым было присвоено звание "Город воинской славы".