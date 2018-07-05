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ФСИН до 2019 года отправит в суды материалы для пересчета сроков наказаний

Общество
5 июля, 16:56 дата обновления: 5 июля, 17:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Закон, приравнивающий один день пребывания в СИЗО к полутора дням в колонии общего режима, вступил в силу 3 июля

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России еще до нового года направит в суды материалы для пересчета срока наказаний всем осужденным, подпадающим под новые нормы закона о зачете одного дня в СИЗО полутора днями в колонии. В отношении воспитанников колоний для несовершеннолетних и колоний-поселений - до 3 октября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-бюро ФСИН России.

"Документы на осужденных должны быть направлены в течение трех месяцев со дня вступления в силу федерального закона (о внесении изменений в ст. 72 УК РФ "Исчисление сроков наказаний и зачет наказания") в отношении лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательной колонии и колонии-поселении, в течение шести месяцев со дня вступления в силу федерального закона в отношении лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима и лиц, отбывающих наказание в виде принудительных работ", - сообщили во ФСИН.

О законе

Закон, приравнивающий один день пребывания в СИЗО к полутора дням в колонии общего режима, был принят Госдумой 21 июня, утвержден Советом Федерации 27 июня, подписан президентом РФ и вступил в силу 3 июля.

Во ФСИН напомнили, что положения закона о внесении изменений в ст. 72 УК РФ коснутся только тех осужденных, которым назначено отбывание наказания в исправительных центрах, воспитательных колониях, колониях-поселениях, колониях общего режима (отбывающие наказание в колониях строгого, особого режимов и тюрьмах не подпадают под новую норму).

Согласно поправкам, время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня в воспитательной колонии либо исправительной колонии общего режима и из расчета один день за два дня в колонии-поселении. Кроме того, изменен порядок зачета времени нахождения под домашним арестом в срок лишения свободы, который устанавливается из расчета два дня домашнего ареста за один день содержания под стражей или лишения свободы.

"Все необходимые документы на осужденных будут подготовлены администрацией учреждений уголовно-исполнительной системы и направлены в суды для пересчета сроков наказания и принятия решения", - подчеркнули во ФСИН.

Как ожидается, новая норма учета сроков наказания коснется десятков тысяч осужденных, уже отбывающих наказание. С учетом сроков содержания под стражей им могут быть сокращены сроки отбывания в колониях с нежесткими видами содержания в среднем от нескольких месяцев до полугода.

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