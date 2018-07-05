На крейсере "Аврора" вновь открылся упраздненный в 1917 году корабельный храм

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Корабельный православный храм восстановлен на крейсере "Аврора" впервые со времени революции 1917 года, в церкви уже начались службы, сообщает в четверг пресс-служба Западного военного округа.

"На крейсере "Аврора" начал работу православный корабельный храм, упраздненный в 1917 году", - говорится в сообщении.

Восстановление храма велось по архивным фотографиям и чертежам. Он расположен в центральной части крейсера, для икон предусмотрен подвижный иконостас. В дни церковных праздников, а также в выходные дни на корабле будут проводить богослужения и литургии.

Крейсер "Аврора" был спущен на воду в мае 1900 года, принимал участие в Русско-японской войне. Во время революции октября 1917 года залп орудия с корабля послужил сигналом для штурма Зимнего дворца. В дни обороны Ленинграда пушки с "Авроры" были демонтированы и использовались для защиты от немецких войск. В настоящее время "Аврора" является судном номер один ВМФ России, на нем регулярно проводятся экскурсии.