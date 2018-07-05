Орлова: проверка больницы в Струнине выявила личные бизнес-интересы медработников

ДОБРОГРАД /Владимирская область/, 5 июля. /ТАСС/. Одной из причин претензий к качеству медобслуживания в больнице в Струнине (Владимирская область), пациенты которой обратились на "Прямую линию" с президентом, стали личные коммерческие интересы руководства учреждения. Об этом сообщила в четверг губернатор Владимирской области Светлана Орлова в ходе рабочей поездки в Доброград.

"По Струнино я могу сказать, когда там 26 млн рублей выделили на лекарства, а у начмеда своя частная клиника, конечно он все запускал туда. Сейчас проверил фонд ОМС, там есть серьезные вопросы. Как же так? Если 26 млн рублей выделили, ну почему людям по 4-5 дней не выдавали лекарства, будто не было этих денег. Поэтому здесь будем усиливать очень серьезно контроль", - сказала губернатор.

Как пояснил ТАСС директор департамента здравоохранения администрации Владимирской области Александр Кирюхин, на территории больницы в Струнине в частной собственности находится аптека и часть помещений больницы, которые принадлежат бывшей жене одного из руководителей учреждения. Сложившаяся ситуация привела к тому, что, несмотря на то, что больница получала деньги на приобретение лекарств, администрация учреждения не организовывала торги для обеспечения медпрепаратами пациентов.

"Комплексная проверка на улучшение качества оказания медицинской помощи выявила, что там имеются личные интересы, у других сотрудников они тоже выявлены. <…> То есть целый клубок проблем, который связываю с наличием одного человека, который там занят," - отметил Кирюхин.

Он уточнил, что пока все подозреваемые в нарушениях сотрудники работают в больнице, решение о привлечении к дисциплинарной ответственности будет принято по результатам проверки, которая еще не окончена.

Ситуация в Струнине

Жители во время "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным пожаловались на закрытие нескольких отделений в больнице Струнина, в том числе детского отделения. Глава Минздрава России Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору и Фонду ОМС провести проверку доступности медицинской помощи и лекарственного обеспечения для жителей Струнина.

По итогам "Прямой линии" Путин поручил организовать капитальный ремонт зданий больницы и детской поликлиники в Струнине, оснастив комплекс современным медицинским оборудованием. Доложить об исполнении поручения министр здравоохранения Вероника Скворцова и губернатор Светлана Орлова должны до 31 декабря 2018 года.

22 июня власти завершили разработку плана по решению проблем с медобслуживанием в городе. 25 июня состоялись торги на проведение капитального ремонта инфекционного отделения Струнинской городской больницы за 7 млн рублей. Работы должны завершиться к ноябрю 2018 года.

На 9 июля намечены торги на проведение капитального ремонта главного корпуса и психоневрологического отделения больницы. Максимальные цены контрактов - 4,3 млн и 12,6 млн рублей соответственно. Планируется, что в начале августа состоятся торги на проведение капремонта детской поликлиники в Струнине.