Гериатрический центр открыли в Пензе на базе госпиталя ветеранов

ПЕНЗА, 5 июля. /ТАСС/. Гериатрический центр, включающий в себя поликлинику и отделение на 60 мест, создан на базе госпиталя для ветеранов войн в Пензе. Об этом сообщила ТАСС главный внештатный специалист-гериатр минздрава Пензенской области Елена Гринчук.

"Гериатрическое отделение у нас было открыто в июле 2016 года. Сначала оно было рассчитано на 30 коек, в 2017 году число мест увеличилось вдвое. Сейчас мы открываем поликлинику и объединяем ее вместе с отделением в гериатрический центр", - сказала Гринчук, уточнив, что пройти обследование в центре и получить стационарное лечение смогут люди старше 60 лет с признаками старческой астении.

"Существует 68 признаков старческой астении. Основные из них - потеря мышечной массы, нарушение питания, сенсорный дефицит - нарушение слуха и зрения, депрессия и другие. В поликлинике врачи подскажут пожилым людям, как необходимо питаться, как двигаться, научат упражнениям на балансировку, чтобы уменьшить риски падений. В случае, если есть показания или происходит обострение болезни, пациента госпитализируют", - продолжила собеседница агентства.

В центре работают пять гериатров. По словам Гринчук, это довольная редкая специальность, которую можно получить в медицинских вузах Москвы, Санкт-Петербурга и Самары. "На данный момент гериатров нам хватает, однако в дальнейшем планируется увеличение числа гериатрических коек в отделении - до 160, и соответственно, возникнет необходимость в расширении штата", - отметила Гринчук.

Как сообщили в пресс-службе минздрава Пензенской области, открытие гериатрического центра позволит вывести оказание специализированной медпомощи пожилым людям в регионе на более качественный уровень. Одним из направлений работы центра станет организация школ для пожилых людей, которые не могут сами себя обслуживать, а также для тех, кто осуществляет за ними уход. "Специалисты гериатрического центра будут осуществлять тесное взаимодействие с органами социальной защиты населения, своевременно передавать им информацию о гражданах, которые утратили способность к самообслуживанию и нуждаются в социальных услугах", - отметили в пресс-службе.