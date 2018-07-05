Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 63.26
€ 73.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Аудиоколлекцию колыбельных на 14 языках Дагестана власти региона передадут в детские сады

Общество
5 июля, 18:04 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 5, июля. /ТАСС

В министерстве по национальной политике Дагестана считают, что это позволит детям познакомиться с фольклором народов своей республики

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАХАЧКАЛА, 5 июля. /ТАСС/. Министерство по национальной политике Дагестана собрало записи колыбельных на языках проживающих в республике народов, чтобы затем передать аудиоколлекцию в дошкольные учреждения. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе министерства.

"В результате голосования на канале YouTube были отобраны 14 колыбельных. Они войдут в компакт-диск, который будет разослан в управления образования для передачи в дошкольные учреждения", - сказал представитель ведомства.

По его словам, колыбельные песни собраны на 14 языках народов Дагестана - аварском, кумыкском, лакском, ногайском, лезгинском, рутульском, агульском, табасаранском, татском, русском, чеченском, даргинском, цахурском и азербайджанском.

"Дагестанские дети смогут познакомиться с фольклором народов своей республики, послушать песни, под которые засыпали десятки поколений их сверстников", - отметили в пресс-службе. "Диски с записями колыбельных песен станут хорошим подспорьем в воспитании в детях уважительного отношения к культуре и традициям народов республики", - добавили в ведомстве.

В 2015 году на тех же 14 языках народов Дагестана впервые издали конституцию республики. Издание было приурочено к Дню Конституции республики. Кроме того, ранее пять мультфильмов - "Дюймовочка", "Трое из Простоквашино", "Малыш и Карлсон", "38 попугаев" и "Винни-Пух" - были переведены на пять дагестанских языков - аварский, даргинский, кумыкский, лакский и лезгинский. Их озвучивали актеры национальных театров Дагестана.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Дагестан
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: указ о присвоении Кириенко звания Героя РФ был подписан в первых числах марта
2
Россия призывает спортивные организации отказать США в праве проводить соревнования
3
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
4
В Госдуме раскрыли характеристики российского истребителя поколения 6++
5
Госдума раскрыла размер пенсии депутатов
6
Россия приостанавливает выдачу виз литовским участникам проекта "Миссия Сибирь"
7
Умерла директор Молодежного театра на Фонтанке Лилия Семенова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости