Аудиоколлекцию колыбельных на 14 языках Дагестана власти региона передадут в детские сады

МАХАЧКАЛА, 5 июля. /ТАСС/. Министерство по национальной политике Дагестана собрало записи колыбельных на языках проживающих в республике народов, чтобы затем передать аудиоколлекцию в дошкольные учреждения. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе министерства.

"В результате голосования на канале YouTube были отобраны 14 колыбельных. Они войдут в компакт-диск, который будет разослан в управления образования для передачи в дошкольные учреждения", - сказал представитель ведомства.

По его словам, колыбельные песни собраны на 14 языках народов Дагестана - аварском, кумыкском, лакском, ногайском, лезгинском, рутульском, агульском, табасаранском, татском, русском, чеченском, даргинском, цахурском и азербайджанском.

"Дагестанские дети смогут познакомиться с фольклором народов своей республики, послушать песни, под которые засыпали десятки поколений их сверстников", - отметили в пресс-службе. "Диски с записями колыбельных песен станут хорошим подспорьем в воспитании в детях уважительного отношения к культуре и традициям народов республики", - добавили в ведомстве.

В 2015 году на тех же 14 языках народов Дагестана впервые издали конституцию республики. Издание было приурочено к Дню Конституции республики. Кроме того, ранее пять мультфильмов - "Дюймовочка", "Трое из Простоквашино", "Малыш и Карлсон", "38 попугаев" и "Винни-Пух" - были переведены на пять дагестанских языков - аварский, даргинский, кумыкский, лакский и лезгинский. Их озвучивали актеры национальных театров Дагестана.