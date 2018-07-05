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Духовой оркестр из 800 музыкантов исполнит гимн России на Прохоровском поле под Белгородом

Общество
5 июля, 17:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Кроме духовых коллективов из Белгородской области в параде примут участие музыканты Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ

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ТАСС, 5 июля. Сводный духовой оркестр из 800 музыкантов откроет парад "Первый салют Победы" в честь 75-летия Курской битвы, исполнив гимн России на Прохоровском поле под Белгородом, где в годы Великой Отечественной войны состоялось крупнейшее танковое сражение. Об этом  ТАСС сообщил начальник управления культуры Белгородской области Константин Курганский.

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"Парад духовых оркестров начнется 12 июля со сводного исполнения гимна России в рамках митинга на мемориале "Звонница" в Прохоровке. 800 труб исполнят гимн, а потом будет ряд произведений, которые будут исполняться в сопровождении солистов Белгородской филармонии и оркестра Вооруженных сил. Всего в параде примут участие 28 оркестров из 9 регионов", - сказал Курганский, отметив, что в ходе парада с 12 по 14 июля музыканты посетят практически все районы области.

Кроме духовых коллективов из Белгородской области в параде примут участие музыканты Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ, оркестры из Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Тулы, Калуги, Липецка, Истры, духовой оркестр правительства Республики Тыва - единственный конный духовой оркестр в России.

Курская битва (5 июля - 23 августа 1943 года) стала одним из ключевых сражений всей Второй мировой войны. На Курской дуге советские войска разгромили 30 немецких дивизий, в том числе семь танковых; потери противника составили 500 тыс. убитыми, ранеными и пленными; потери Красной Армии - более 860 тыс. человек, 255 тыс. из них были убиты или пропали без вести. Дата разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве является Днем воинской славы России. Белгород, Курск и Орел стали первыми городами России, которым было присвоено звание "Город воинской славы".

В ходе Курской битвы 12 июля 1943 года под Прохоровкой произошло крупнейшее во Второй мировой войне танковое сражение, в котором с обеих сторон участвовало до 1200 танков и самоходных орудий. В этом сражении советские войска потеряли 500 танков из 800, немцы лишились 300 танков из 400. Таким образом была разгромлена ударная группировка немцев, после чего основные силы противника перешли к обороне.

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