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Более 4,7 тыс. квартир выделили в Курской области ветеранам за 10 лет

Общество
5 июля, 17:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

В очереди на улучшение жилищных условий состоят 22 человека

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Власти Курской области с 2009 года выделили квартиры более чем 4,7 тыс. ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщил губернатор региона Александр Михайлов на заседании оргкомитета по празднованию 75-летия Курской битвы, которое 5 июля прошло в Москве.

"Одним из приоритетных направлений остается улучшение жилищных условий ветеранов. За период с 2009 года по настоящее время реализовали полученные единовременные денежные выплаты - мы за этим очень четко следим, работаем с федеральными структурами. [Квартиры получили] 4763 ветерана Великой Отечественной войны. И сейчас в очереди на улучшение жилищных условий состоит 22 человека", - сказал он.

Михайлов добавил, что в рамках подготовки к празднованию 75-летия битвы проводится работа по улучшению жилищных условий ветеранов и инвалидов, предусмотрена единовременная выплата участникам и вдовам погибших участников сражения.

"С целью оказания помощи ветеранам в районах и городах области действует программа, направленная на улучшение материально-бытовых условий. Во всех районах Курской области функционируют специализированные магазины "Ветеран", в которых инвалидам, участникам Великой Отечественной войны, несовершеннолетним узникам фашизма предоставляются продовольственные товары, набор их, по сниженным ценам, со скидкой 40% от их стоимости", - отметил он.

Отдельным направлением работы стало благоустройство мемориальных и памятных мест, проведение культурно-массовых мероприятий, в том числе конференций и выставок. По словам Михайлова, в 2017 году и первой половине 2018 года в регионе прошло более 150 мероприятий, посвященных 75-летию Курской битвы.

О заседании

Заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 75-летия разгрома советскими войсками немецко- фашистских войск в Курской битве прошло в Музее Победы в Москве 5 июля, в День годовщины начала Курской битвы. Совещание провел председатель оргкомитета - министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Курская битва (5 июля - 23 августа 1943 года) стала одним из ключевых сражений всей Второй мировой войны. На Курской дуге советские войска разгромили 30 немецких дивизий, в том числе семь танковых; потери противника составили 500 тыс. убитыми, ранеными и пленными; потери Красной Армии - более 860 тыс. человек, 255 тыс. из них были убиты или пропали без вести. Дата разгрома немецко- фашистских войск в Курской битве является Днем воинской славы России. Белгород, Курск и Орел стали первыми городами России, которым было присвоено звание "Город воинской славы".

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