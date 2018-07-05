МИД РФ призвал принять участие во флешмобе по случаю 200-летия Тургенева

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России предложило пользователям интернета принять участие во флешмобе, посвященном 200-летию со дня рождения великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева (1818-1883). Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы хотели бы предложить пользователям интернета принять участие во флешмобе, который будет посвящен памяти великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева. Он будет проходить под хештегом "200 лет Тургеневу", - сказала она. - Пожалуйста, активно к этому [мероприятию] присоединяйтесь, выкладывайте отрывки из любимых произведений, интересные факты его биографии, ваше восприятие великого писателя".

"10-11 июля Дипломатическая академия МИД России в рамках гуманитарного проекта в области публичной дипломатии "Международный дипломатический форум" организует юбилейное мероприятие, литературный салон на тему "Россия - Запад в творчестве Ивана Тургенева", который пройдет в Баден-Бадене, где жил и работал Тургенев, а также в Цюрихе", - добавила Захарова. Она пригласила представителей СМИ, международных организаций, объединений соотечественников и всех желающих принять участие в мероприятии.