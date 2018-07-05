Посольство РФ пока не располагает данными о пострадавших россиянах на Пхукете

БАНГКОК, 5 июля. /ТАСС/. Посольство РФ в Бангкоке пока не располагает данными о россиянах, которые могли пострадать во время крушения двух туристических катеров у берегов острова Пхукет. Об этом корреспонденту ТАСС в четверг сообщили в дипмиссии.

"Пока у посольства нет данных о наличии пострадавших российских гражданах", - отметил собеседник агентства.

Ранее газета The Phuket News сообщила, что два туристических катера, на борту которых находились 97 и 39 человек, попали в шторм и перевернулись у берегов Пхукета. Как отмечало агентство Associated Press, в первом находились в основном туристы из Китая: 48 из них спасены, еще 49 числятся пропавшими без вести. На борту второго судна, по информации агентства, были туристы из Китая, а также стран Европы, они спасены и доставлены на берег.

В свою очередь издание The Phuket News сообщило, что в результате другого инцидента была потеряна связь с парой из России, вышедшей в море на гидроцикле. К настоящему моменту, по данным газеты, они спасены.