Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 63.26
€ 73.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Посольство РФ пока не располагает данными о пострадавших россиянах на Пхукете

Общество
5 июля, 18:59 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 5, июля. /ТАСС

Ранее газета The Phuket News сообщила, что два туристических катера, на борту которых находились 97 и 39 человек, попали в шторм и перевернулись у берегов Пхукета

Поделиться
Материал из 1 страницы

БАНГКОК, 5 июля. /ТАСС/. Посольство РФ в Бангкоке пока не располагает данными о россиянах, которые могли пострадать во время крушения двух туристических катеров у берегов острова Пхукет. Об этом корреспонденту ТАСС в четверг сообщили в дипмиссии.

"Пока у посольства нет данных о наличии пострадавших российских гражданах", - отметил собеседник агентства.

Ранее газета The Phuket News сообщила, что два туристических катера, на борту которых находились 97 и 39 человек, попали в шторм и перевернулись у берегов Пхукета. Как отмечало агентство Associated Press, в первом находились в основном туристы из Китая: 48 из них спасены, еще 49 числятся пропавшими без вести. На борту второго судна, по информации агентства, были туристы из Китая, а также стран Европы, они спасены и доставлены на берег.

В свою очередь издание The Phuket News сообщило, что в результате другого инцидента была потеряна связь с парой из России, вышедшей в море на гидроцикле. К настоящему моменту, по данным газеты, они спасены.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Таиланд
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: указ о присвоении Кириенко звания Героя РФ был подписан в первых числах марта
2
Россия призывает спортивные организации отказать США в праве проводить соревнования
3
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
4
Госдума раскрыла размер пенсии депутатов
5
В Госдуме раскрыли характеристики российского истребителя поколения 6++
6
Власти Москвы опровергли информацию о том, что мужчина получил травмы при падении лифта
7
Россия приостанавливает выдачу виз литовским участникам проекта "Миссия Сибирь"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости