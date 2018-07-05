Мэрия Москвы предложила альтернативные площадки для митинга против пенсионной реформы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Власти Москвы предложили организаторам митинга против повышения пенсионного возраста провести мероприятие 18 июля на альтернативных площадках. Об этом говорится в ответе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции организаторам акции, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Довожу до вашего сведения предложения провести публичные мероприятия по заявленному регламенту: с 18:30 до 21:30 шествие от д. 62/3 по улице Перерва до д. 157 по ул. Люблинская и митинг на пересечении улиц Перерва и Люблинская, или только митинг по заявленному регламенту на площадке в специально отведенном месте в государственном автономном учреждении культуры г. Москвы "Парк культуры и отдыха "Сокольники", - сказано в документе.

Ранее власти Москвы получили от представителей разных политических партий и профсоюзов заявку на проведение 18 июля шествия и митинга против повышения пенсионного возраста. На рассмотрение властей предлагались два маршрута: от Пушкинской площади по Страстному бульвару до проспекта Академика Сахарова с последующим митингом, второй - от Трубной до Суворовской площади с последующим там митингом. Заявленное количество участников - до 30 тыс. человек.

"Мы приветствуем намерение московских властей вести диалог, а также согласование предложенной нами даты мероприятия, но предложенные мэрией площадки мало приемлемы для целей заявленного мероприятия. Мы собираемся проводить акцию в будний день и после работы, обеспечить массовость мероприятия можем только в центральных районах Москвы. Организаторы готовы отказаться от намерения провести шествие, если для митинга будет предоставлена одна из центральных площадей города, например Пушкинская", - сказал ТАСС в четверг один из организаторов, глава профсоюзного объединения Конфедерация труда России Борис Кравченко.

В связи с указом президента с 25 мая по 25 июля собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования, не связанные с проведением спортивных соревнований, можно проводить только в специально отведенных местах с разрешения местных властей. Органы местного самоуправления в свою очередь будут согласовывать все массовые акции во время проведения чемпионата мира по футболу с МВД и ФСБ России. Одиночные пикеты, ранее не требовавшие согласования, также запрещены.

16 июня правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. Они предусматривают постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году), повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. По прогнозу премьер-министра Дмитрия Медведева, благодаря реализации пенсионной реформы пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей.